СОТ відхилила більшість претензій Росії до Євросоюзу щодо Третього енергопакету

Група СОТ не знайшла підстави стверджувати про наявність з боку ЄС дискримінації російських постачальників послуг газопровідного транспорту або російського природного газу в Третьому енергетичному пакеті.

Світова організація торгівлі (СОТ) відхилила більшість претензій Росії щодо несумісності європейської енергетичної політики з правилами багатосторонньої торгівлі.

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Про це йдеться в рішенні СОТ, передає "Європейська правда".

Група СОТ не знайшла підстави стверджувати про наявність з боку ЄС дискримінації російських постачальників послуг газопровідного транспорту або російського природного газу в Третьому енергетичному пакеті.

СОТ прийшла до висновку, що європейські правила щодо принципового поділу транспорту і продажу газу (анбандлінг) застосовуються і до газопроводів з Росії.

Водночас, панель СОТ визнала неправомірними обмеження поставок газу з Росії газопроводом Opal, зокрема 50%-ве використання його потужностей.

Група СОТ також погодилася з тим, що Хорватія, Угорщина і Литва дискримінують Росію, вимагаючи забезпечення безпеки постачання енергії для іноземних, але не для внутрішніх операторів.

Єврокомісія привітала рішення СОТ і заявила, що ретельно проаналізує його, зокрема, щодо "обмеженої кількості питань, за якими сумісність енергетичної політики ЄС з СОТ ще не була визнана".

У 2014 році Росія почала процедуру розгляду в СОТ застосування Євросоюзом Третього енергопакету. Російська сторона стверджувала, що європейська енергетична політика дискримінує газового монополіста РФ "Газпром". В березні 2016 року була зібрана група арбітрів СОТ для розгляду справи.