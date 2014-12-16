Меркель пропонує відновити переговори з Росією щодо "Південного потоку"

Канцлер Німеччини Ангела Меркель підтримала намір Болгарії повернутися до обговорення газопровідного проекту "Південний потік" з Росією, передає Reuters.

Президент Росії Володимир Путін на початку грудня оголосив проект закритим, так як Москва не отримала згоду Болгарії на будівництво газопроводу. Євросоюз визнав цю заяву неофіційною і зажадав від Росії прояснити позицію щодо проекту.

Читайте такожПісля закриття "Південного потоку" ЄС планує збільшити потужність альтернативних газопроводів - ЗМІ"Потрібно вивчити всі юридичні питання, що стосуються проекту "Південний потік", і скористатися ними для відновлення переговорів з Росією", - сказала Меркель після зустрічі з прем'єр-міністром Болгарії Бойко Борісовим в Берліні.

Борісов висловив упевненість, що всі питання можна вирішити, і надію, що Євросоюз прояснить позицію за проектом.

"Ми вважаємо, що російські та болгарські партнери повинні продовжувати роботу на законній підставі, інакше ми порушимо контракт, підписаний з Болгарією, а не з ЄС, як з партнером в 2006 році", - сказав він.

Газпром на початку грудня оголосив про створення компанії для будівництва газопроводу до Туреччини, яка за планом стане замість України основною транзитною країною для постачання російського газу в Європу.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня єврокомісар у справах Енергетичного союзу Марош Шефчович під час засідання Ради Євросоюзу, яке було присвячене проблемі «Південного потоку» заявив, що Євросоюз не стане вмовляти Росію повернутися до проекту «Південний потік».

Замість цього Європа має намір зосередитися на так званому «Південному газовому коридорі» (ПГК) - кількох газопроводах, через які в ЄС піде прикаспійський газ.

Довідка УНІАН. «Південний потік» - інфраструктурний проект російської компанії «Газпром» щодо будівництва газопроводу в обхід України потужністю 63 млрд куб. м газу щорічно. Раніше планувалося, що він пройде через Чорне море до країн Південної і Центральної Європи з метою диверсифікації маршрутів експорту і виключення транзитних ризиків.

Початок поставок газу було заплановано на кінець 2015 року, вихід на повну потужність - в 2018 році. Проте 1 грудня президент РФ Володимир Путін, а потім і глава «Газпрому» Олексій Міллер заявили, що Росія відмовляється від подальшої реалізації проекту в зв'язку з невизначеністю перспектив його будівництва.

В Україні не раз підкреслювали політичну та економічну недоцільність "Південного потоку", завданням якого було обійти Україну і позбавити українську ГТС газового ресурсу.