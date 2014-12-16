Ціна нафти Brent впала нижче $60, WTI - нижче $55

Вартість бареля нафти Brent під час торгів на біржі ICE в Лондоні впала на 2,59% - до 59,63 долара, WTI - на 2,06% - до 54,78 долара, повідомляє Прайм.

При цьому вартість бареля Brent опустилася до мінімуму з липня 2009 року, а WTI впала до мінімуму з травня 2009 року.

Подальше здешевлення енергоносіїв сталося після того, як міністр енергетики Об'єднаних Арабських Еміратів заявив, що ОПЕК не буде обмежувати обсягів видобутку, навіть якщо ціни впадуть до $40 за барель.

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Ціни ж на нафту тягнуть за собою вниз й інші біржові котирування, що нервує інвесторів, які чекають чітких позитивних сигналів на ринку.