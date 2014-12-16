Ціна нафти ОПЕК впала нижче 58 доларів
За останні шість місяців ціна на нафту знизилася більш ніж на 45 доларів за барель
Ціна нафтової корзини ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) у понеділок, 15 грудня, знизилася на 1,24% - до 57,92 долара за барель з 58,65 долара в попередній торговий день, йдеться в повідомленні організації.
За останні шість місяців ціна на нафту знизилася більш ніж на 45 доларів за барель.
У листопаді середня ціна «кошика» становила 75,5 долара за барель, у жовтні - 84,65 дол., у вересні - 96,2 дол., у серпні - 101,03 дол., у липні - 105,55 дол., у червні - 107,78 дол., у травні - 105,56 дол., у квітні - 104,12 дол., у березні - 104,04 дол., у лютому - 105,27 дол., у січні - 104,66 дол.
У 2013 році середня ціна «кошика» становила 105,57 долара за барель, в 2012 році - 109,74 долара, у 2011 році - 107,46 долара, у 2010 році - 77,45 долара за барель.
Рекорд ціни «кошика» був встановлений 3 липня 2008 року - 140,73 долара за барель.
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Довідка УНІАН. Ціна «кошика» ОПЕК визначається як середній арифметичний показник фізичних цін таких сортів нафти, що видобувається країнами картелю: SaharanBlend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Еквадор), IranHeavy (Іран), BasraLight (Ірак), KuwaitExport (Кувейт), EsSider (Лівія), BonnyLight (Нігерія), QatarMarine (Катар), ArabLight (Саудівська Аравія), Murban (ОАЕ) і BCF 17 (Венесуела).
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Організація країн-експортерів нафти - ОПЕК - об'єднує ряд країн, економіка яких залежить від продажу вуглеводнів за кордон. На частку ОПЕК припадає близько 40% світового видобутку нафти. Діюча квота на видобуток нафти була встановлена в грудні 2011 року.