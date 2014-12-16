Одна з найбільших в Європі енергетичних компаній хоче постачати вугілля до України

Одна з найбільших у Європі енергетичних компаній GDF Suez пропонує держкомпанії «Центренерго», більш як половина енергоблоків якої простоює через гострий дефіциту вугілля, послуги з постачання даного виду палива зі світового ринку.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин.

«До нас звертався Gaz de France (підрозділ GDF Suez – УНІАН), який є великим оператором у цьому сегменті. У нього 140 блоків теплової генерації. Комерційні переговори тривають… про забезпечення вугіллям «Центренерго», - сказав Демчишин.

За словами міністра, компанії можуть вже цього тижня підписати відповідні угоди на постачання вугілля для потреб теплоелектростанцій «Центренерго».

«Питання в комерційних умовах. Зараз продовжуються переговори з «Центренерго». Однозначно, такі компанії, як Gaz de France, можуть допомогти. Вони розуміють ринок, вони великий гравець, і за рахунок свого портфеля можуть впливати на постачальників, оптимізувати логістику. Сподіваюся, рішення з кооперації буде наступного тижня», - додав міністр.

Як раніше повідомляв УНІАН, з грудня в Україні почалися віялові відключення електроенергії, які пов'язані з дефіцитом вугілля енергетичних марок на складах ТЕС через воєнні дії на Донбасі, де розташована більшість шахт.

У таких умовах Україна почала імпорт вугілля дефіцитних марок. Вже одержано 250 тис. тонн південноафриканського вугілля трьома партіями. Ще 250 тисяч тонн цього палива, що доставляється трьома суднами, країна сподівається одержати до кінця цього року. Проте після скандалу з держкомпанією «Укрінтеренерго» обсяги вугілля, що залишилися, викупила компанія ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова.

Читайте такожУкраїна досі не отримала закуплене в Росії вугілля

Крім того, енергогенеруючі компанії здійснюють імпорт вугілля з Росії.