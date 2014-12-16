Україна переплатила близько 20% за вугілля із ПАР - міністр енергетики

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин.

«В принципі, та ціна, яку ми заплатили, відповідала якості, яка (повинна була бути - УНІАН), як мінімум, на 20% вище, ніж ми отримали. Сам продукт дуже складний, його необхідно змішувати з іншими вугіллям, для дотримання технології», - сказав Демчишин.

«Але хочу сказати, що на даний момент особливої альтернативи немає, оскільки Росія обмежила імпорт», - додав він.

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За словами міністра, на територію України з РФ надходить дуже обмежена кількість вугілля.

«На кордоні (РФ - УНІАН) скупчився більший обсяг, ніж пропускають», - зазначив Демчишин.

Водночас міністр нагадав, що в зоні проведення АТО на Донбасі перебувають великі обсяги вугілля, як на держшахтах, підконтрольних бойовикам, так і на приватних, які потрібно вивозити.

«ДТЕК, наприклад, вивозить його зі своїх шахт - різними складними шляхами, але вивозить. Потік - невеликий. Ситуація поліпшується. Зараз іде мова про деблокацію району Дебальцевого. Якщо ця проблема буде знята, потік суттєво збільшиться», - сказав міністр.

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За даними Генпрокуратури, внаслідок неодноразового підписання додаткових специфікацій до зазначеного контракту та змін до нього фактична вартість придбаного вугілля зросла від початкових 86 дол. за метричну тонну до 134 дол.

Довідка УНІАН. Україна отримала 250 тис. тонн південноафриканського вугілля трьома партіями. Ще 250 тисяч тонн цього палива, що доставляється на трьох судах, країна очікує отримати до кінця поточного року. Однак, після скандалу з держкомпанією «Укрінтеренерго», решту обсягів вугілля викупила компанія ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова.

Україна через бойові дії на сході країни, що тривають від квітня поточного року, відчуває значний дефіцит вугілля, у першу чергу енергетичного, видобуток якого сконцентрований у Донецькій і Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам. Дефіцит вугілля позначається на роботі електростанцій, які змушені знижувати виробничі потужності. За даними Міненерговугілля, Україна через дефіцит енергетичного вугілля у вересні обмежила на 50% експорт електроенергії у ЄС і повністю зупинила експорт електроенергії в Білорусь.