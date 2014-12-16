На Запорізькій АЕС до 7 лютого працюватимуть усі енергоблоки

На Запорізькій атомній електростанції буде підключено до енергомережі всі 6 енергоблоків до 7 лютого.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на ядерному форумі перший віце-президент - технічний директор держкомпанії «Енергоатом» Олександр Шавлаков.

«Зараз Запорізька станція працює шістьма блоками і продовжить роботу в такому режимі до 7 лютого», - сказав Шавлаков.

При цьому він зазначив, що за існуючою схемою 6 працюючих блоків дозволяють виробляти 6 тисяч МВт електроенергії, однак реалізовують 5300 МВт через обмежені можливості щодо видачі електроенергії в мережу.

Читайте такожУкраїна може денонсувати угоди з РФ щодо будівництва енергоблоків на ХАЕС«Це мінус 700 МВт при всіх працюючих блоках станції», - додав перший віце-президент.

За його словами, обмеження з видачі електроенергії в мережу існує також на Хмельницькій і Рівненській атомних станціях, а для того, щоб зняти ці обмеження, планується провести роботи з будівництва відкритих розподільчих пристроїв, що дозволяють передавати більше електроенергії.

«Я сподіваюся, що до кінця наступного року заблоковані потужності на Хмельницькій, Рівненській і Запорізькій станціях будуть розблоковані», - зазначив Шавлаков.