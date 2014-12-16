До підняття тарифів для населення треба "закрити схеми" "Нафтогазу" - міністр енергетики

Україні необхідно підвищити ефективність найбільшої у країні енергетичної держкомпанії «Нафтогаз України», дефіцит якої перевищує дефіцит держбюджету на 40 млрд грн, до підняття тарифу на газ для населення у кілька разів.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин.

«Щоб збалансувати «Нафтогаз», необхідно приймати дуже жорсткі рішення. Перш ніж виходити із пропозицією піднімати тариф на газ для населення, необхідно провести роботу щодо закриття схем зі збільшення внутрішньої ефективності компанії», - сказав Демчишин.

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За словами міністра, підвищення тарифу на газ для населення є швидким рішенням, яке може перекрити близько 40 млрд грн дефіциту «Нафтогазу» з наявних 110 млрд грн.

«Зрозуміло, що швидке рішення можна знайти через тариф. Вплив на бюджет «Нафтогазу» більшою мірою залежить від тарифу. Близько 40 мільярдів гривень дефіциту бюджету «Нафтогазу» формується за рахунок невідповідності ціни газу, який споживає населення та підприємства теплокомуненерго для виробництва тепла для населення - за ціною в 4 рази нижчою (за ринкову - УНІАН)», - додав міністр.

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Кабінет міністрів ще навесні 2014 року затвердив остаточний графік підвищення тарифів на природний газ для населення до 2017 року залежно від річного споживання.

Зокрема, передбачений наступний графік підвищення цін на газ: від 1 травня 2015 року - збільшення на 40%; від 1 травня 2016 р. - на 20%; від 1 травня 2017 р. - на 20%.

НКРЕ від 1 травня 2014 року підвищила мінімальний тариф на природний газ для потреб населення на 51,1% - до 1089 грн за тис. кубометрів від 720,54 грн за тис. кубометрів.