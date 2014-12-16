Україна планує до кінця березня придбати 4 млрд кубометрів газу у Росії

Україна, що від початку грудня закупівлі російського газу після піврічної перерви через цінові розбіжності із «Газпромом», планує до кінця березня 2015 року імпортувати 4 млрд кубометрів «блакитного палива» із РФ, включаючи 1 млрд куб. м газу, закупленого в грудні 2014 року.

Про це в інтерв'ю УНІАН сказав міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин.

«До кінця березня заплановано 4 мільярди кубів, включаючи той обсяг, який ми закупили у грудні», - сказав він.

Причому міністр зазначив, що у першому кварталі 2015 року очікує ціну на російський газ у розмірі 340 дол. за тис. кубометрів.

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«Оскільки ціна нафти на світовому ринку обвалилася, вартість буде близько 340 дол. за тисячу кубометрів», - сказав Демчишин.

Крім того, на думку міністра, від квітня наступного року Україна може припинити закупівлі російського газу, використовуючи лише реверсні маршрути.

«Минулого року споживання (газу - УНІАН) скоротилося на 20-25%. Якщо ми будемо реформувати житлово-комунальний сектор і оновлювати інфраструктуру, зменшувати втрати, модернізувати генеруючі потужності, працювати над енергоефективністю, то споживання істотно зменшиться. Тих обсягів власного видобутку та обсягів, які купуємо реверсом із Європи, у перспективі 3-5 років нам може бути достатньо. На сьогодні ми споживаємо 42-43 мільярди кубометрів газу в рік, минулого року було 50 млрд», - сказав Демчишин.

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Міністр нагадав, що по реверсу зі Словаччини Україна сьогодні отримує близько 30 мільйонів кубометрів газу на добу, і є перспектива збільшення на 25%, також із Польщі - близько 4 млн куб. м на добу.

Що стосується Угорщини, потужність газопроводу з якої в Україну становить 16 млн куб. м газу на добу, то припинення поставок «блакитного палива» міністр назвав «політичним питанням», яке до березня наступного року має вирішитися.

Як раніше повідомляв УНІАН, 9 грудня Україна після піврічної перерви почала імпорт природного газу з Росії із добовим об'ємом 43,5 млн куб. м.

Україна відновила купівлі газу із Європи через підвищення російським "Газпромом" від другого кварталу поточного року ціни на своє паливо майже у 2 рази. В кінці жовтня 2014 року після майже півроку переговорів Росія погодилася до березня 2015 року знизити ціну газу для України на 100 дол. - до 385 дол. за тисячу кубометрів.

Україна за січень-листопад 2014 року збільшила імпорт природного газу із країн Європейського Союзу порівняно з аналогічним періодом минулого року майже вдвічі - до 4 млрд куб. м з 2,1 млрд куб. м.