Запаси газу в українських сховищах збільшилися на 81%

Газові сховища України заповнені на 43,4%.

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) із початку сезону закачування (9 квітня) збільшилися на 80,66%, або на 5,997 млрд куб. м - до 13,432 млрд куб. м.

Читайте такожЄБРР може позичити «Нафтогазу» $100 мільйонів на закупівлю газу

Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України держкомпанії «Укртрансгаз».

Згідно з даними держкомпанії, з 1 по 11 серпня до сховищ було закачано 593,18 млн куб. м газу.

Станом на 11 серпня запаси газу в ПСГ становлять 13,432 млрд куб. м, що на 2,25%, або на 309,7 млн куб. м, менше, ніж на аналогічну дату 2017 року (13,742 млрд куб. м).

За даними "Укртрансгазу", c 1 по 11 серпня Україна імпортувала 438,1 млн куб. м газу (з них 237,9 млн куб. м - через Словаччину, 176,4 млн куб. м - через Угорщину, 23,8 млн куб. м - через Польщу). Власний видобуток c 1 по 11 серпня становив 627,3 млн куб. м, а транзит - 2,719 млрд куб. м.

Відзначається, що станом на 11 серпня українські газові сховища заповнені на 43,4%.

Як повідомляв УНІАН, у 2018 рік наша країна увійшла з рекордними за останні 5 років запасами газу - 14,7 млрд куб. м.