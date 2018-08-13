«Нафтогаз» збільшив ціну закупівлі українського газу

НАК в серпні збільшив ціну закупівлі газу на внутрішньому ринку на 1,5%. Ціна закупівлі природного газу становитиме 8209 грн за тис. куб. м.

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» в серпні цього року з урахуванням пропозицій від учасників ринку збільшила ціну закупівлі природного газу власного видобутку у приватних газодобувних підприємств України до 8209 грн за тис. куб. м з 8088 за тис. куб. м (без ПДВ).

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«З урахуванням пропозицій учасників ринку «Нафтогаз України» збільшує ціну пропозиції на закупівлю в серпні цього року природного газу власного видобутку у приватних газодобувних підприємств України з 8088 до 8209 грн за тис. куб. м (без ПДВ)», - йдеться в повідомленні.

У компанії нагадали, що в липні «Нафтогаз» оголошував тестову закупівлю газу за ціною 7629 грн за тис. куб. м (без ПДВ), у червні – за ціною 6900 грн за тис. куб. м (без ПДВ). У зв'язку з тим, що червень і липень традиційно є сезоном низького попиту на газ, «Нафтогаз» не отримав жодної пропозиції від постачальників газу. Тому компанія збільшила запропоновану ціну на серпень.

Як повідомляв УНІАН, «Нафтогаз» з 1 серпня підвищує мінімальні ціни на природний газ для промислових споживачів на 1,8% порівняно з липнем – до 10130,4 грн.

Максимальні ціни для промспоживачів з 1 серпня будуть підвищені на 1,7% – до 11083,2 грн.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 80% газу в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.