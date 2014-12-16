Нафті прогнозують падіння до $40 наступного року

Світові ціни на нафту можуть наблизитися до $40 за барель до кінця наступного року, оскільки використання нових технологій видобутку в США істотно змінює ситуацію на світовому ринку, вважає відомий економіст нафтового ринку Філіп Ферлегер, передає Рейтер.

"Ми передбачаємо тривалий період низьких цін, тому що фрекінг змінив видобуток нафти і газу", - написав Ферлегер, колишній радник президента США Джиммі Картера у звіті для клієнтів.

"У минулому спостерігачі і аналітики розглядали виробництво сировини як видобувний бізнес, в якому витрати і ціни з часом зростають в міру виснаження родовищ з низькою собівартістю видобутку. Фрекінг повністю змінив ситуацію. Фрекінг - це виробництво, а не видобуток сировини".

Фрекінг, або гідророзрив пласта - це один із способів підвищення продуктивності свердловин, за допомогою якого США в останні роки стрімко нарощують видобуток сланцевих нафти і газу.

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За розрахунками Ферлегера, заснованим на даних про комерційні запаси нафти в світі і обсязі споживання, до кінця 2015 роки ціна нафти досягне $40. Однак він вже не впевнений в цьому прогнозі, оскільки на грудень він передбачав ціну $79 за барель, тоді як Brent у вівторок впала нижче $60.

Середньорічна ціна Brent в 2015 році складе $55 за барель, передбачив Ферлегер, що нижче мінімального прогнозу серед аналітиків, опитаних Рейтер на початку грудня.

Ферлегер порівняв нинішній стан нафтової галузі з комп'ютерним ринком кінця 1970-х - початку 1980-х років, коли такі великі фірми, як International Business Machines Corp і Hitachi, що виробляли громіздкі комп'ютери, застаріли після появи невеликих і більш дешевих апаратів Apple, розрахованих на масового споживача. Подібні зміни зараз відбуваються на нафтовому ринку, де на зміну традиційним родовищам, які вимагають багатомільярдних інвестицій, приходять родовища сланцевої нафти з нижчою собівартістю видобутку, йдеться в статті.

"Навіть найбільшим, найбільш успішним приватним компаніям світу ExxonMobil і Chevron доведеться провести радикальні зміни", - робить висновок Ферлегер.