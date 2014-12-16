Україна може денонсувати угоди з РФ щодо будівництва енергоблоків на ХАЕС
"Це тривала процедура, але ми зараз на початку цього шляху", - сказав голова «Енергоатому» Юрій Недашковський
Україна може денонсувати угоди з Росією з будівництва третього і четвертого енергоблоків Хмельницької атомної електростанції.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова «Енергоатома» Юрій Недашковський під час французько-українського Ядерного форуму в Києві.
«Ви правильно назвали: денонсація угоди, оскільки міжурядова угода була підтверджена відповідним законом. Це тривала процедура, але ми зараз на початку цього шляху», – сказав він.
При цьому він відзначив, що на сьогоднішній день вся законодавча база в Україні створена для того, щоб добудова двох блоків Хмельницької АЕС реалізовувалася спільно з російською компанією «Атомстройекспорт».
Тому, на думку Недашковського, ряд документів вимагають відповідного коректування.
Як повідомляв УНІАН, згідно з програмою уряду, Україна планує в 2020 році завершити будівництво двох енергоблоків на Хмельницькій атомній електростанції, фундамент яких було закладено ще за часів СРСР.
Водночас, в документі не міститься інформація, за якими технологіями планується добудова енергоблоків №3 і №4 на Хмельницькій АЕС.
Довідка УНІАН. 9 червня 2010 року Кабінет міністрів України і уряд Російської Федерації підписали рамкову угоду про добудову третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС. Угодою передбачається, що російська сторона забезпечує фінансування проекту в обсягу, необхідному для проектування, будівництва і введення в експлуатацію блоків, зокрема для оплати послуг і товарів, які поставляються з РФ до України.
Переможцем міжнародного конкурсу з вибору типу реакторної установки для будівництва 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС в жовтні 2008 року стала російська компанія «Атомстройекспорт». У конкурсі, крім «Атомстройекспорта», брали участь американська Westinghouse і південнокорейська KEPCO.
За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна посідає сьоме місце в світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомні електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 енергоблоками загальною потужністю 6000 мВт, є найбільшою в Європі.