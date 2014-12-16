Україна може денонсувати угоди з РФ щодо будівництва енергоблоків на ХАЕС

Україна може денонсувати угоди з Росією з будівництва третього і четвертого енергоблоків Хмельницької атомної електростанції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова «Енергоатома» Юрій Недашковський під час французько-українського Ядерного форуму в Києві.

«Ви правильно назвали: денонсація угоди, оскільки міжурядова угода була підтверджена відповідним законом. Це тривала процедура, але ми зараз на початку цього шляху», – сказав він.

При цьому він відзначив, що на сьогоднішній день вся законодавча база в Україні створена для того, щоб добудова двох блоків Хмельницької АЕС реалізовувалася спільно з російською компанією «Атомстройекспорт».

Тому, на думку Недашковського, ряд документів вимагають відповідного коректування.

Як повідомляв УНІАН, згідно з програмою уряду, Україна планує в 2020 році завершити будівництво двох енергоблоків на Хмельницькій атомній електростанції, фундамент яких було закладено ще за часів СРСР.

Водночас, в документі не міститься інформація, за якими технологіями планується добудова енергоблоків №3 і №4 на Хмельницькій АЕС.

Довідка УНІАН. 9 червня 2010 року Кабінет міністрів України і уряд Російської Федерації підписали рамкову угоду про добудову третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС. Угодою передбачається, що російська сторона забезпечує фінансування проекту в обсягу, необхідному для проектування, будівництва і введення в експлуатацію блоків, зокрема для оплати послуг і товарів, які поставляються з РФ до України.

Переможцем міжнародного конкурсу з вибору типу реакторної установки для будівництва 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС в жовтні 2008 року стала російська компанія «Атомстройекспорт». У конкурсі, крім «Атомстройекспорта», брали участь американська Westinghouse і південнокорейська KEPCO.

За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна посідає сьоме місце в світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомні електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 енергоблоками загальною потужністю 6000 мВт, є найбільшою в Європі.