«Нафтогаз» заплатить 18 мільйонів євро норвезькій компанії для захисту інтересів у спорах з «Газпромом»

Термін дії контракту - до кінця 2019 року.

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» заплатить 19 млн євро норвезькій юридичній компанії Wikborg, Rein & Co для захисту своїх інтересів під час врегулювання спору з російським газовим монополістом компанією «Газпром», повідомляється в електронній системі державних закупівель Prozorro.

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Згідно з повідомленням, термін дії контракту - до кінця 2019 року.

Як повідомляв УНІАН, «Нафтогаз» найняв компанію Wikborg, Rein & Co ще в 2014 році для захисту своїх інтересів у Стокгольмському арбітражі.

Наприкінці лютого 2018 року російський монополіст «Газпром» програв судову тяжбу з «Нафтогазом» у Стокгольмському арбітражі щодо транзитного контракту, за рішенням якого російська компанія повинна виплатити українській стороні 4,6 млрд дол.

При цьому, з урахуванням рішення арбітражу за контрактом на поставку газу остаточна сума розрахунків між компаніями становить 2,6 млрд дол. на користь «Нафтогазу».

На тлі програшу «Газпром» заявив про намір розірвати контракт на поставку і транзит газу з Україною в судовому порядку. У 20-х числах березня «Газпром» офіційно повідомив «Нафтогаз» про те, що він відмовляється виконувати рішення арбітражу.

Наприкінці травня «Нафтогаз України» почав процес примусового стягнення з «Газпрому» боргу в 2,6 млрд дол. у зарубіжних судах. Процеси щодо арешту активів «Газпрому» проходять в Англії, Швейцарії та Нідерландах. Серед активів, які цікавлять українську сторону, - акції компаній-операторів газопроводів «Північний потік-1» і «Північний потік-2».

На початку липня 2018 року «Нафтогаз» подав до Стокгольмського арбітражу позов з вимогою переглянути тариф на транзит природного газу за контрактом з «Газпромом».

«Нафтогаз» вимагає перегляду тарифу з березня 2018 року до кінця 2019 року і попередньо оцінює свої грошові вимоги в майже 12 млрд дол., не рахуючи відсотків.