Ціна нафти Brent опустилася нижче $59

Вартість нафти сорту Brent опустилася нижче за 59 доларів за барель, свідчать дані торгової системи ICE, повідомляє Прайм.

Станом на середину дня котирування знизилися на 3,8% - до 58,84 долара за барель.

Як повідомляв УНІАН, подальше здешевлення енергоносіїв сталося після того, як міністр енергетики Об'єднаних Арабських Еміратів заявив, що ОПЕК не буде обмежувати обсягів видобутку, навіть якщо ціни впадуть до $40 за барель.

Ціни на нафту тягнуть за собою вниз й інші біржові котирування, що нервує інвесторів, які очікують чітких позитивних сигналів на ринку.