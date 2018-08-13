Словацька NAFTA готується розпочати роботи на Юзівському родовищі

Технічним оператором угоди про розподіл продукції, який виконуватиме роботи з пошуку та видобутку газу і нафти на Юзівському родовищі, буде словацька компанія NAFTA (входить до холдингу ЕРН), яка має більш ніж сторічний досвід нафто-газовидобувної діяльності в Європі, Азії та на Близькому Сході, а з 2016 року працює в західному регіоні Україні.

13 серпня компанія EP Power Europe (ЕРРЕ), що входить до групи компаній міжнародного енергетичного холдингу ЕРН, офіційно повідомила про рішення придбати у інвестиційного фонду Emerstone Energy S.C.Sp. (Люксембург) 100% акцій голандської компанії Yuzgaz B.V., яка виграла конкурс на розробку Юзівського родовища.

Разом із тим компанія ЕРРЕ надала Кабінету Міністрів України гарантію щодо повного та своєчасного виконання програми робіт за Юзівською угодою та очікує на рішення українського Уряду.

Технічним оператором угоди про розподіл продукції, який виконуватиме роботи з пошуку та видобутку газу і нафти на Юзівському родовищі, буде словацька компанія NAFTA (входить до холдингу ЕРН), яка має більш ніж сторічний досвід нафто-газовидобувної діяльності в Європі, Азії та на Близькому Сході, а з 2016 року працює в західному регіоні Україні.

Про це повідомив заступник директора департаменту пошуку та видобутку нафти і газу компанії NAFTA, керівник нафтогазових проектів в Україні Мартін Словак, підтвердивши інформацію щодо основних показників Юзівського проекту, оприлюднених 10 серпня на сайті ТОВ «Надра Юзівська».

Планується, що одразу після позитивного рішення українського Уряду та підписання змін до угоди про розподіл продукції, NAFTA розпочне роботи на Юзівській ділянці з метою видобути вже через рік 20-30 млн кубометрів газу, а через два роки – 100 млн.кубометрів газу. Паралельно із зазначеною програмою так званого «раннього видобутку» буде здійснено комплексне геологічне вивчення Юзівської ділянки.

За базовим сценарієм в планах інвесторів видобути 1 млрд кубометрів газу вже у 2022 році, а за три-чотири роки довести обсяги видобутку до 6-7 млрд. кубометрів газу на рік та утримувати на цьому рівні протягом 20 років. Щорічні додаткові надходження до Державного бюджету при досягненні зазначених показників видобутку газу очікуються на рівні 7-8 млрд грн.

Як повідомлялося раніше, гарантовані інвестиції в Юзівський проект протягом перших 5 років складуть 200 млн дол. Загальний обсяг інвестицій у проект в разі успішності геологорозвідувальних робіт може сягнути декількох мільярдів доларів.

Єдиним кінцевим бенефіціаром Yuzgaz B.V. через холдинг ЕРН буде громадянин Чехії та мільярдер зі списку Forbes Даніель Кржетінскі.

Нагадаємо, 9 серпня 2018 року відбулося засідання Урядового комітету, на якому було схвалено проект розпорядження Кабінету Міністрів України щодо проведення робіт із пошуку та видобутку газу на Юзівській ділянці на основі угоди про розподіл вуглеводнів.