«Енергоатом» для забезпечення України електрикою змінює графіки ремонтів блоків АЕС

Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» коригує графіки планово-запобіжного ремонту на блоках атомних станцій для забезпечення електроенергією України в зимовий період.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на ядерному форумі повідомив президент «Енергоатома» Юрій Недашковський.

«Ми коригуємо свої графіки ремонту, продовжуємо роботу енергоблоків, які працюють на потужністному ефекті», - сказав Недашковський.

За його словами, в Україні щодня спостерігається дефіцит потужностей електроенергії в межах 2,5-3,5 гВт залежно від температури повітря.

При цьому «Енергоатом» не може перекрити повністю ці дефіцити потужностей.

«Але ми прагнемо максимально перекрити цей важкий зимовий період», - наголосив президент «Енергоатома».

Читайте такожНа Запорізькій АЕС до 7 лютого працюватимуть усі енергоблоки Як повідомляв УНІАН, за словами технічного директора «Енергоатома» Олександра Шавлакова, на Запорізькій атомній електростанції всі 6 енергоблоків працюватимуть до 7 лютого.

З початку грудня в Україні почали здійснюватися віялові відключення електроенергії, що пов'язане з високим її споживанням в умовах недовироблення електроенергії генеруючими компаніями.

За інформацією «Укренерго», дисбаланс між виробництвом і споживанням електроенергії утворився в результаті аварійних ремонтів 27 могутніх енергогенеруючих одиниць на електростанціях генеруючих компаній, низьких запасів вугілля на складах теплоелектростанцій, а також через брак гідроресурсів на ГЕС.

Довідка УНІАН. За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна посідає сьоме місце в світі. Всі реактори типу ВВЕР (водо-водяний енергетичний реактор). В Україні діє 4 атомні електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 енергоблоками загальною потужністю 6000 мВт, є найбільшою в Європі.