Нацкомісія з енергетики не хоче надавати НАБУ інформацію по формулі "Роттердам+" - ЗМІ

Рішення суду щодо запитів НАБУ були ухвалені на користь колишнього й діючого керівників енергорегулятора.

Колишній керівник Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, Дмитро Вовк і його наступниця Оксана Кривенко саботували видачу НАБУ даних по формулі "Роттердам+".

Про це пишуть "Наші гроші".

Повідомляється, що детективи НАБУ просили НКРЕКП надати алгоритм розрахунку оптової ринкової ціни електроенергії, джерела даних і дати, які використовували для цих розрахунків.

Однак у Нацкомісії, ще за керівництва Дмитра Вовка, відмовили детективам. "Причина: НАБУ розслідує провадження щодо "Роттердам+", тому інформацію буде надано лише за ухвалою суду про доступ до документів", - зазначають "Наші гроші".

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14 травня детектив НАБУ склав щодо Вовка протокол про адміністративне правопорушення по ст. 185-13 КУпАП ("Невиконання законних вимог посадових осіб НАБУ"), що передбачає накладення штрафу від 4250 до 6800 грн. Цей протокол одразу був переданий до Солом’янського райсуду.

Цього ж місяця президент Петро Порошенко звільнив Вовка з посади голови НКРЕКП. Новим очільником Нацкомісії була обрана Оксана Кривенко.

Зважаючи на нове керівництво регулятора, НАБУ надіслало до НКРЕКП новий запит щодо розрахунку формули "Роттердам+". Однак Кривенко теж відмовилася надавати ці дані. У НАБУ склали протокол про адмінпорушення і на неї.

Як зазначає видання, обидва рішення суду були ухвалені на користь керівників енергорегулятора.

"Справу щодо Кривенко суддя закрила вже зовсім просто. Бо "голова НКРЕКП реалізувала надане їй нормами Конституції України та закону України "Про НАБУ" право відмовити у наданні таких відомостей» (цитата). Суддя вказала, що у НАБУ дійсно по закону є право витребовувати від інших державних органів інформацію. При цьому вона дійшла висновку, що відповідь голови Комісії, що ніяких цифр вона надавати не буде – це і є відповідь по суті запиту", - зазначає видання.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2016 року НКРЕКП затвердила ринкову методику розрахунку оптової ціни електроенергії, яка базується на європейському індексі цін на вугілля.

За словами на той час голови НКРЕКП Дмитра Вовка, гранична ціна на вугілля стала формуватися на основі ціни (індекс API 2), яка визначається в результаті торгів на біржі в Роттердамі (Нідерланди) разом із вартістю транспортування цього вугілля на внутрішній ринок (так звана формула «Роттердам плюс доставка»). За даними НКРЕКП, така методика розрахунку повинна була усунути ручне регулювання цін, забезпечити незалежність від поставок із зони АТО і позбавити Україну від проблем із накопиченням достатньої кількості вугілля для проходження опалювального сезону.