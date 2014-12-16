З початком опалювального сезону Україна збільшила споживання газу більш ніж у два рази

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними відомства, споживання природного газу у листопаді 2014 року скоротилося порівняно з листопадом минулого року на 4,4%.

Споживання вугілля, гострий дефіцит якого країна відчуває від моменту початку воєнних дій на Донбасі, у листопаді 2014 року скоротилося порівняно з листопадом 2013 року на 28,4% - до 4,148 млн тонн, а порівняно із жовтнем 2014 року - збільшилася на 1,6%.

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Зупинка 80% шахт на Донбасі призвела до того, що Україна вперше за тривалий період почала імпортувати енергетичне вугілля для забезпечення потреб теплових електростанцій.

За даними Міненерговугілля, Україна за останні місяці втратила близько 12 млн тонн вугілля через воєнні дії на Донбасі.