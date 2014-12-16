ЗМІ: Найбагатший поляк хоче продавати вугілля і газ Україні і купувати в неї електроенергію

"Ян Кульчик хоче брати участь зі своїми проектами в енергетичній інтеграції України в ЄС. Поставки вугілля і газу з Польщі в Україну, а електроенергії з атомних електростанцій в іншу сторону - це один з пріоритетних бізнес-проектів Яна Кульчика", - повідомляє видання Rzeczpospolita.

Газета нагадала, що польський мільярдер раніше у цьому році анонсував проект з будівництва нових газопроводів в Україну і Німеччину, які б дозволили постачати близько 10 млрд кубометрів газу на рік.

Як зазначає видання, виявилося, що це лише початок інвестиційних планів Кульчика в Україні.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів в умовах значного дефіциту російського газу у липні поточного року поставив завдання перед промисловими споживачами та підприємствами теплокомуненерго (ТКЕ) скоротити використання природного газу в опалювальний сезон 2014-2015 рр. на 30%, а для бюджетних установ - на 10%.

Зупинка 80% шахт на Донбасі призвела до того, що Україна вперше за тривалий період почала імпортувати енергетичне вугілля для забезпечення потреб теплових електростанцій.

За даними Міненерговугілля, Україна за останні місяці втратила близько 12 млн тонн вугілля через воєнні дії на Донбасі.

Довідка УНІАН. Ян Кульчик є практично незмінним лідером рейтингу найбагатших громадян Польщі, статки якого у 2014 році польський журнал Wprost оцінив майже в 4 млрд дол. (за поточним курсом 1 дол. = 3,35 злотого). В Україні йому від 2010 року належить компанія "Куб-Газ", яка займається видобутком енергоносіїв у східних регіонах країни.