АМКУ порушив справу проти «Укртрансгазу»

Розгляд справи розпочато за ознаками зловживання компанією монопольним становищем.

Антимонопольний комітет України (АМКУ) почав розгляд справи за ознаками зловживання монопольним становищем оператором газотранспортної системи, компанією «Укртрансгаз», повідомила прес-служба АМКУ.

Читайте також«Нафтогаз» продасть своїй «дочці» технологічного газу майже на 13 мільярдів

«За результатами розгляду заяв постачальників природного газу щодо порушення законодавства про захист економічної конкуренції та акта Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, щодо позапланової перевірки дотримання «Укртрансгазом» ліцензійних умов..., Антимонопольним комітетом було розпочато розгляд справи за ознаками зловживання монопольним становищем АТ «Укртрансгаз», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що «Укртрансгаз» на офіційному сайті розмістив нові форми місячної номінації/реномінації замовника послуг з транспортування природного газу.

«Опубліковані форми подачі номінацій містили розділи для заповнення персональних даних споживачів, які не визначені вимогами Кодексу газотранспортної системи, зокрема, особисті персональні дані побутових споживачів, а саме: прізвище, ім'я, по батькові, адреса проживання, індивідуальний податковий номер і т. д., що могло призвести до припинення газопостачання побутових споживачів, а також до ущемлення інтересів суб'єктів господарювання, що здійснюють постачання природного газу на відповідній території», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що за результатами розгляду вказаної справи будуть вжиті заходи, передбачені законодавством.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня цього року Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, за результатами позапланової перевірки оштрафувала "Укртрансгаз" на 850 тис. грн за порушення Кодексу ГТС.

В середині червня «Укртрансгаз» заявив, що Кодекс ГТС не відповідає ні духу європейського законодавства і нормам Третього енергопакету, ні практикам європейських газових операторів.

Довідка УНІАН. «Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію. Також компанія є оператором магістральних газопроводів, якими природний газ транзитом надходить з Російської Федерації до країн ЄС, а також імпортується в Україну як з Росії, так і з країн ЄС. 100% акцій «Укртрансгазу» знаходяться у власності НАК «Нафтогаз України».