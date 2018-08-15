«Газпром» відзвітував про збільшення поставок газу на окупований Донбас

У першому півріччі російський монополіст поставив на окккупированнй Донбас 1,534 млрд кубометрів газу.

Російський монополіст «Газпром» заявив, що в січні-червні 2018 року поставив на тимчасово окуповані території Донецької і Луганської областей 1,534 млрд кубометрів газу, випливає зі звіту компанії.

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У першому півріччі 2017 року «Газпром» поставив на окккупированнй Донбас 1,389 млрд кубометрів газу. Таким чином, постачання зросли на 10,4%.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Газпром» заявив, що в 2017 році поставив на тимчасово окуповані території Донецької і Луганської областей 2,427 мільярда кубометрів природного газу. Російський монополіст вимагав від «Нафтогазу» 1,3 млрд дол. за газ, який був поставлений на тимчасово окуповані території Донбасу.

В кінці грудня 2017 року Стокгольмський арбітраж, який розглядав взаємний спір «Газпрому» і «Нафтогазу», вказав, що «Нафтогаз» не повинен платити за обсяги газу, які були поставлені на тимчасово окуповані території Луганської і Донецької областей. Суд вирішив, що майбутні поставки газу на зазначені території також не повинні оплачуватися Україною до відновлення контролю над ними.

В кінці лютого 2018 року НАК "Нафтогаз України" перестав отримувати від "Газпрому" рахунки за газ для непідконтрольних Києву районів Донбасу.

Довідка УНІАН. Україна відмовилася від закупівлі природного газу у російського «Газпрому» в кінці листопада 2015 року. В цілому за 2015 рік наша країна подвоїла імпорт природного газу з Європи в порівнянні з 2014 роком - до 10,3 млрд куб. м, при цьому скоротивши в 2,3 раза закупівлю вуглеводнів з Російської Федерації.