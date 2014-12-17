Обвал на ринку нафти триває: ціни тримаються поблизу 5-річного мінімуму

На світових торгах в середу, 17 грудня, ціни на нафту продовжують знижуватися, тримаючись поблизу п'ятирічних мінімумів, так як найбільші виробники нафти не мають наміру скорочувати видобуток, передає Reuters.

Так, ф'ючерси на Brent подешевшали на $0,62 до $59,39 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $1,07 до $54,86. У вівторок ціна Brent вперше з 2009 року впала нижче $59 за барель, а WTI подешевшала до мінімальної позначки з травня 2009 року.

Читайте такожНафта здешевшає до $40 в наступному роціОПЕК і Росія в останні дні заявили, що не будуть знижувати видобуток нафти, незважаючи на її надлишок на світовому ринку. На думку міністра нафтової промисловості Кувейту, на ринку 1,8 мільйона барелів на день зайвої нафти, і ціни можуть піднятися тільки у другому півріччі 2015 року.

На думку експертів, все, що відбувається - стара історія: Європа і Китай слабкі, тільки американська економіка трохи зростає. Ринки надзвичайно перепродані, і нафта стала дуже дешевою.

Читайте такожЕксперт: Криза в Росії - шанс для України Запаси нафти в США виросли на 1,9 мільйона барелів минулого тижня, за даними Американського інституту нафти, при прогнозі зниження на 2,4 мільйона барелів.