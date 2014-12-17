Росія через обвал рубля знижує ціну газу для Білорусі до $155

Для Білорусі ціна на російський газ знизиться з $168 до $154-155 за тисячу кубометрів, повідомив 17 грудня посол Росії в Білорусі Олександр Суріков, передає БЕЛТА.

"Зараз підписується новий контракт. Можна очікувати зниження ціни на газ з $168 до $154-155", - заявив посол.

Читайте такожЛукашенко заявив, що поведінка Росії сьогодні "не може не насторожувати"Як повідомляв раніше перший заступник прем'єр-міністра Білорусі Володимир Семашко, контракт на постачання російського газу, який готується до підписання, принципово не відрізнявся від чинного, термін якого закінчується 31 грудня 2014 року. "Ми не відійшли від тієї принципової форми в ціноутворенні, яка була. Зважаючи на те, що курс російського рубля пішов вниз, з 1 січня для нас ціна на газ трохи впаде. Сьогодні вона близько $168 за 1 тис. куб. м, а буде десь $154-155", - пояснив тоді перший віце-прем'єр.

Читайте такожРосія використовує Фірташа для "газового удушення" України - експертГоворячи про обсяги поставок, Семашко зазначив, що Білорусь отримає природний газ під повну потребу. "На рівні 22 млрд куб. м газу в рік. Іноді ці обсяги не вибираємо, в контракті є допуск плюс 5%, мінус 10%", - сказав він.