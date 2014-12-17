Делегація з Болгарії приїде до Москви обговорювати майбутнє «Південного потоку»

Делегація уряду Болгарії відвідає 19 грудня Москву для переговорів з главою Міненерго РФ Олександром Новаком щодо можливості продовження проекту будівництва газопроводу "Південний потік", повідомив міністр економіки Болгарії Божидар Лукарський, передає РИА Новости.

"Болгарія ніколи не мала наміру зупиняти проект "Південний потік", ми завжди хотіли, щоб він був реалізований. Ми хочемо почути офіційну позицію міністра енергетики Росії про цей проект", - сказав Лукарський журналістам на полях торгово-економічного форуму країн Центральної та Східної Європи з Китаєм, який проходив у в Белграді.

Читайте такожУ Європі знайшли заміну «Південному потоку»

На початку грудня президент РФ Володимир Путін під час переговорів у Туреччині заявив, що Росія в нинішніх умовах не може продовжувати реалізацію "Південного потоку", в тому числі через неконструктивну позицію Євросоюзу. Він зазначив, що досі не отримано дозвіл Болгарії на вхід цього проекту у виняткову економічну зону країни.

Читайте такожМеркель пропонує відновити переговори з Росією щодо "Південного потоку"

Раніше президент РФ відзначав, що втрати Болгарії від припинення "Південного потоку" становитимуть 400 мільйонів євро в рік і країні варто було б вимагати від Єврокомісії компенсації втраченого прибутку. Колишній міністр енергетики Болгарії Румен Овчаров також заявляв, що через закриття "Південного потоку" країна втратить близько 600 мільйонів доларів.