В інвестфонді Хомутинніка підтвердили покупку частки в нафтогазовій компанії

Cascade Investment Fund купила акції нафтогазової компанії JKX Oil&Gas Plc.

Компанія Proxima Capital Group вийшла зі складу акціонерів нафтогазової компанії JKX Oil&Gas Plc. Про це повідомляється на сайті Лондонської фондової біржі, передає "Інтерфакс-Україна".

Раніше Proxima володіла 19,9% акцій компанії. Цей пакет проданий Cascade Investment Fund (Кайманові острови), бенефіціаром якої є народний депутат України Віталій Хомутиннік.

В інвестиційному фонді підтвердили інформацію про угоду.

"Cascade Investment Fund дійсно завершив угоду з купівлі 19,97% акцій JKX Oil&Gas Plc. Пакет був придбаний з невеликою премією до поточної капіталізації компанії, яка на даний момент становить близько 70 млн доларів. Раніше капіталізація компанії була понад 1,5 млрд доларів, тому ми бачимо хороший потенціал для зростання. Ця угода є частиною стратегії розвитку нашого бізнесу, де один із основних напрямків - газовидобування", - повідомив голова Наглядової ради інвестфонду "Каскад-Інвест" Анатолій Шахновський.

В Україні група JKX володіє Полтавською газонафтовою компанією.

Раніше Антимонопольний комітет України дав згоду інвестфонду нардепа на продаж Дніпровського хлібокомбінату та компанії DNIPRO AGRO ALLIANCE LTD, земельний фонд якої становить понад 50 тисяч гектар, а також елеватори. Сума угоди офіційно не оголошували, але, за оцінками аудиторської компанії Ernst & Young, могла становити понад 50 млн доларів.

Також у квітні цього року інвестиційний фонд депутата "Каскад-Інвест" продав 51% акцій Конотопського хлібокомбінату.