Мінськ готується до паливних обмежень Росії: як це позначиться на ринку дизпального України

РФ планує обмежити постачання нафтопродуктів до Білорусі.

Білоруський державний концерн нафти і хімії («Белнєфтєхім») підтвердив плани Росії обмежити безмитне ввезення на територію Білорусі нафтопродуктів і почав збір інформації для підготовки індикативного балансу, випливає з листа концерну на адресу білоруських підприємств.

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Індикативний баланс визначить об'єм нафти і нафтопродуктів, які необхідні для внутрішніх потреб Білорусі, повідомляє enkorr. Поставки палива з РФ в обсягах, що перевищують індикативний баланс, будуть заборонені. Таким чином, планується обмежити реекспорт Білоруссю російських нафтопродуктів. Очікується, що обмежать постачання з IV кварталу 2018 року.

Нагадаємо, РФ, поставляючи до Білорусі нафту, нафтопродукти та ЗВГ без сплати мита в рамках єдиного економічного простору, вимагає від Мінська відмови від реекспорту пільгових поставок палива, який приносить білоруському бюджету додаткові доходи, а російському — збитки.

Згідно із залізничною статистикою, експорт нафтопродуктів з РФ до Білорусі безперервно зростає: у два рази — в 2017 році порівняно з 2016-м, до 3,247 млн т, а в першому півріччі поточного року — ще на 44% до того ж періоду 2017-го до 2,033 млн т. Поставки ЗВГ зросли відповідно на 133% до 551,102 тис. т і на 128% до 479,753 тис. т.

У 2017 р. з Білорусі до України було поставлено 65 тис. т ДП з маркуванням «пальне дизельне експортне», у першому півріччі — 33 тис. т. За інформацією учасників ринку, ПДЕ фактично є російським ДП, яке після зміни специфікації реекспортується з Білорусі до України зі сплатою всіх зборів.

Також до України з Білорусі надходить російський зріджений газ з терміналів «Трансекспедиції». Зокрема, в 2017 р. обсяг імпорту ЗВГ російського виробництва через Білорусь становив 212 тис. т. (13% від балансу ринку), за перше півріччя 2018 року 87,5 тис. т (10%). У зв'язку з введеними РФ обмеженнями, ці поставки можуть бути заблоковані з 1 жовтня.