У "Газпромбанку" через борги Фірташа накинули оком на майже половину газу з українських ПСГ

Національна акціонерна компанія (НАК) «Нафтогаз України» на 1 грудня 2014 року володіла 11,45 млрд куб. м газу в підземних сховищах «Укртрансгазу», повідомила прес-служба компанії.

«Станом на 1 грудня 2014 р. в підземних сховищах ПАТ «Укртрансгаз» зберігалося 11,45 млрд куб. м газу, які належать НАК «Нафтогаз України», - йдеться в повідомленні.

У компанії також уточнили, що загальний обсяг газу, який знаходився в підземних сховищах «Укртрансгазу» станом на 1 грудня становив 13,9 млрд куб. м.

Як повідомляв УНІАН, раніше російський «Газпромбанк» захотів від холдингу Ostchem, підконтрольного українському бізнесменові Дмитру Фірташу, погашення кредиту на суму 842,5 млн дол.

Читайте такожРосія використовує Фірташа для "газового удушення" України - експертПри цьому в банку пригрозили, що у разі непогашення кредиту і нарахованих за ним відсотків до 30 грудня 2014 року він пред'явить вимоги про погашення кредиту до поручителів за кредитною угодою - чотирьох заводів з виробництва мінеральних добрив (група Ostchem), а також вимагатиме стягнення наданого заводами забезпечення - застави 5,679 млрд куб. м газу в ПСГ України.

Довідка УНІАН. Холдинг Ostchem входить до групи компаній Group DF Дмитра Фірташа. Структури Фірташа контролюють понад 70% українських облгазів, а також понад половину вітчизняних хімічних підприємств. Зараз Фірташ знаходиться під домашнім арештом у Відні.