"Енергоатом" виділить 10% від вартості ЦСВЯП на соцоб'єкти в Київській області

Відповідний меморандум "Енергоатом" підписав з Київською облдержадміністрацією і Держагентством з управління зоною відчуження.

Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" виділить 10% від вартості будівництва в Чорнобильській зоні відчуження Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) на спорудження соціальних об'єктів у місті Славутич, Поліському та Іванківському районах (Київська область).

Відповідний меморандум був підписаний 16 серпня на майданчику будівництва ЦСВЯП між "Енергоатомом", Київською обласною державною адміністрацією та Державним агентством з управління зоною відчуження.

"Сьогодні стартує ще одна складова комплексного проекту ЦСВЯП - соціальна. По мірі освоєння капітальних вкладень 10% від їх суми будуть спрямовуватися на соціально-економічний благоустрій прилеглих територій: це Іванківський та Поліський райони та місто Славутич", - заявив президент "Енергоатому" Юрій Недашковський.

За його словами, на даний момент "Енергоатом" вже капіталізував 1 млрд грн, з яких 10% - 100 млн грн - вже будуть спрямовані на соціальні об'єкти.

"Ми готові платити ці кошти, вони зарезервовані, але для цього потрібно певним чином врегулювати ці питання, передбачені законом про будівництво Централізованого ядерного сховища ВЯП. І ці питання будуть врегульовані саме підписанням сьогодні (16 серпня - УНІАН) тристороннього договору, який буде визначати порядок розрахунку та перерахування цих коштів", - уточнив Недашковський.

Президент "Енергоатому" додав, що об'єкти, на які виділятимуться кошти, були затверджені Київською облдержадміністрацією і вказані в даному меморандумі.

Також Недашковський нагадав, що реалізація проекту ЦСВЯП дасть Україні можливість позбутися від монопольного впливу країни-агресора - Росії.

Згідно з розпорядженням Кабінету міністрів №380-р від 7 червня 2017 року, вартість будівництва ЦСВЯП становить 37,2 млрд грн. Таким чином, згідно підписаному меморандуму, на соціальні об'єкти буде виділено 3,72 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, на початку червня 2017 року Кабмін затвердив проект будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП). У цьому сховищі з застосуванням передової технології поверхневого "сухого" зберігання компанії Holtec International буде протягом 100 років безпечно зберігатися ядерне паливо з Рівненської, Хмельницької та Южно-Української АЕС. (На Запорізькій АЕС з 2001 року експлуатується пристанційне Сухе сховище відпрацьованого ядерного палива.) Через відсутність власного сховища Україна змушена кожен рік витрачати близько 200 млн дол. на оплату послуг з вивезення та переробки відпрацьованого ядерного палива на території Росії.

Контракт на будівництво ЦСВЯП між «Енергоатомом» і Holtec Internatinal був підписаний ще в 2005 році, проте з ряду причин, в тому числі з-за зміни політичної кон'юнктури, проект довгий час був фактично заморожений. Реальна робота за цим проектом відновилася в 2014 році.

На початку липня 2017 року Держатомрегулювання видала «Енергоатому» ліцензію на будівництво і введення в експлуатацію ЦСВЯП. Будівництво сховища стартувало 9 листопада минулого року.

У грудні 2017 року «Енергоатом» спільно з Міністерством фінансів України підписав кредитну угоду з американським агентством по страхуванню іноземних інвестицій OPIC і фондом Central Storage Safety Project Trust на суму 250 млн дол., які будуть використані для будівництва ЦСВЯП.

Введення в експлуатацію першої черги сховища планується в 2019 році.

Довідка УНІАН. Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива буде вміщати ВЯП українських АЕС. Загальна ємність ЦСВЯП складе 16 529 відпрацьованих тепловиділяючих збірок для реакторів типу ВВЕР-440 та ВВЕР-1000. Підрядник будівництва – американська компанія Holtec International.

Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.