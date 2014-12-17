Українських чиновників звинуватили у спробі створення схем в енергетичному секторі - ЗМІ

Про це у своєму матеріалі повідомляє сайт Цензор.нет.

Як пише видання, чиновники продовжують будувати нові схеми, прикриваючись тим, що робота з тіньовими компаніями - це вимога російської сторони.

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Так, у редакцію видання, потрапив лист офшорної компанії Perlisio Enterprises Limited, написаний голові "Укрінтеренерго" Ігоря Романенка, із пропозиціями здійснювати постачання електроенергії з Росії.

Директор зареєстрованої на Кіпрі компанії - Гор Міконян; з контактних даних вказано - мобільний телефон і пошта. Ніяких корпоративних даних про компанію в інтернеті немає. Причому обсяги поставок електроенергії - величезні. Отримати коментар Міконяна з цього приводу не вдалося: він почув запитання і сказав, що не має до цієї компанії ніякого відношення і поклав трубку; більше після цього на дзвінки не відповідав.

Як повідомляється, побічно про факт таких переговорів із кіпрськими офшорами свідчить відповідь в. о. гендиректора "Укрінтеренерго" Ігоря Романенка: "Зараз відбувається предконтактна підготовка для імпорту електроенергії з Росії. Коли почнеться постачання, поки що невідомо. Чи буде це "ИнтерРАО" (представниками якої назвали себе у листі Perlisio. - Ред.), чи інша компанія також не можу сказати зараз. Тому що відбуваються "переговори".

Наші чиновники стверджують, що саме російська сторона ініціювала покласти свою "прокладку". У Росії ж це заперечують: прес-секретар Міненерго РФ Ольга Голант наголосила, що російська сторона не наполягає на тому, щоб постачанням електроенергії в Україну займалися невідомі фірми-прокладки або посередники.

Раніше УНІАН повідомляв, що на початку грудня Кабінет Міністрів України погодився із пропозицією Міністерства енергетики та вугільної промисловості дозволити тимчасовий імпорт електроенергії з РФ.