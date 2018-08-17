У 2020 році Україна перестане вивозити відпрацьоване ядерне паливо до Росії - Енергоатом

Це стане можливим завдяки введенню в експлуатацію Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива в Чорнобильській зоні відчуження.

Президент Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" Юрій Недашковський заявив, що у 2020 році Україна перестане вивозити відпрацьоване ядерне паливо з українських атомних електростанцій на переробку в Росію, а зберігати його в Централізованому сховищі відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП), який зараз будується в Чорнобильській зоні відчуження.

Про це 16 серпня він заявив журналістам на території ЦСВЯП.

За словами Недашковського, головна мета будівництва ЦСВЯП - енергетична безпека України.

"З його реалізацією Україна позбудеться останнього, так би мовити, такого важеля, монопольного впливу на нас або монопольної залежності від країни-агресора. У 2020 році ми не будемо вивозити наш відпрацьоване ядерне паливо на російські комбінати, а будемо зберігати його у себе. Цей проект безпосередньо направлений на перспективу майбутнього. Іноді спекулюють, а іноді відверто брешуть, кажучи, що тут звалище або могильник ядерних відходів. Це – сховище стратегічних матеріалів, з яких в майбутньому можна буде виробляти екологічно чисту і дешеву атомну електроенергію", - заявив президент "Енергоатому.

Недашковський додав, що з економічної точки зору ціна зберігання відпрацьованого ядерного палива у контейнерах на території ЦХОЯТа в 4-5 разів дешевше, ніж вивезення його на переробку в Росію.

Також він уточнив, що на даний момент на трьох заводах компанії Holtec International в США інтенсивно виготовляється обладнання для ЦСВЯП і проходять заводські роботи приймальні. Введення в експлуатацію першої черги сховища планується в 2019 році.

Як повідомляв УНІАН, на початку червня 2017 року Кабмін затвердив проект будівництва ЦСВЯП. У цьому сховищі з застосуванням передової технології поверхневого "сухого" зберігання компанії Holtec International буде протягом 100 років безпечно зберігатися ядерне паливо з Рівненської, Хмельницької та Южно-Української АЕС. (На Запорізькій АЕС з 2001 року експлуатується пристанційне Сухе сховище відпрацьованого ядерного палива.) Через відсутність власного сховища Україна змушена кожен рік витрачати близько 200 млн дол. на оплату послуг з вивезення та переробки відпрацьованого ядерного палива на території Росії.

Контракт на будівництво ЦСВЯП між «Енергоатомом» і Holtec Internatinal був підписаний ще в 2005 році, проте з ряду причин, в тому числі через зміну політичної кон'юнктури, проект довгий час був фактично заморожений. Реальна робота за цим проектом відновилася в 2014 році.

На початку липня 2017 року Держатомрегулювання видала «Енергоатому» ліцензію на будівництво і введення в експлуатацію ЦСВЯП. Будівництво сховища стартувало 9 листопада минулого року.

У грудні 2017 року «Енергоатом» спільно з Міністерством фінансів України підписав кредитну угоду з американським агентством по страхуванню іноземних інвестицій OPIC і фондом Central Storage Safety Project Trust на суму 250 млн дол., які будуть використані для будівництва ЦСВЯП.

Довідка УНІАН. Загальна ємність ЦСВЯП складе 16 529 відпрацьованих тепловиділяючих збірок для реакторів типу ВВЕР-440 та ВВЕР-1000. Підрядник будівництва – американська компанія Holtec International.

Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.