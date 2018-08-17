Оператор ГТС України тестує закупівлі газу малими обсягами

"Укртрансгаз" тестує доцільність закупівлі технологічного газу через Prozorro малими лотами по 20-50 млн куб. м.

Оператор газотранспортної системи України держкомпанія «Укртрансгаз» тестує доцільність закупівлі технологічного газу, який необхідний для роботи ГТС, малими лотами по 20-50 млн куб. м шляхом оголошення відповідних тендерів через систему публічних закупівель Prozorro, повідомляє прес-служба компанії.

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Згідно з повідомленням, було оголошено три тендери на закупівлю 20, 20, 50 млн куб. м газу з загальною очікуваною вартістю 819 млн грн.

"У нас є власна стратегія, але також прислухаємося до учасників ринку... Мета таких невеликих лотів - оцінити ринок малоцінових пропозицій. Очікуємо, що ці закупівлі будуть особливо цікаві для постачальників і газодобувних компаній, що оперують незначними обсягами газу. Запрошуємо українських і міжнародних газових трейдерів взяти участь в цих торгах", - повідомила прес-служба.

Кінцевий термін подання тендерних пропозицій - 17 вересня, а сам аукціон відбудеться 23 жовтня.

Період постачання технологічного газу - до 30 квітня 2019 року.

Як повідомляв УНІАН, «Укртрансгаз» закупить 1,52 млрд куб. м технологічного газу у Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» на суму 12,64 млрд грн і 216,9 млн куб. м газу на суму 1,78 млрд грн у одного з найбільших світових трейдерів енергоресурсів Trafigura.

Період поставки газу – з 1 вересня 2018 року по 30 квітня 2019 року.

У середині квітня 2017 року «Укртрансгаз» вперше провів відкриті торги на постачання природного газу для власних потреб через електронну систему Prozorro загальною вартістю 9,4 млрд грн.

Довідка УНІАН. «Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію. Також компанія є оператором магістральних газопроводів, якими природний газ транзитом надходить з Російської Федерації до країн ЄС. 100% акцій «Укртрансгазу» знаходяться у власності НАК «Нафтогаз України».