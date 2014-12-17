Україна за 11 місяців імпортувала вугілля на $1,6 млрд

Про це повідомляє Державна фіскальна служба.

Згідно з даними відомства, найбільшими постачальниками вугілля для України за вказаний період були Росія, США і Казахстан.

Імпорт вугілля з Росії за 11 місяців поточного року у грошовому вираженні склав 1,062 млрд дол., із США - 0,308 млрд дол., з Казахстану - 0,096 млрд дол. На інші країни припало 0,148 млрд дол.

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Експорт кам'яного вугілля та антрациту за 11 місяців 2014 року у грошовому вираженні склав 513,773 млн дол. У листопаді спостерігалося значне падіння експорту вугілля, у грошовому вираженні він становив близько 10 млн дол.

Варто зазначити, що Україна і раніше займалася імпортно-експортними операціями даних видів вугілля. Так, у 2013 році імпорт склав 1,973 млрд дол., а експорт - 0,737 млрд дол. У 2012 році імпорт склав 2,637 млрд дол., а експорт - 0,609 млрд дол.

Раніше УНІАН повідомляв, що Продан хоче збільшити поставки російського вугілля і не виключає імпорт електроенергії.

Довідка УНІАН. Україна вперше за тривалий період відчуває гострий дефіцит енергетичного вугілля. Забезпечити ТЕС вугіллям власного видобутку сьогодні практично неможливо через бойові дії на сході країни, де розташована більша частина діючих шахт.

Близько 47% електроенергії, що виробляється в Україні, генерують АЕС, решту виробляють ТЕС шляхом спалювання газу і вугілля, а також гідроелектростанції та «зелена» енергетика. Брак газу і зупинка 80% шахт призвели до дефіциту енергоносіїв і, як наслідок, електроенергії.