Суд скасував монополію "Нафтогазу" на постачання газу для підприємств

Окружний адміністративний суд Києва 16 грудня скасував постанову Кабінету міністрів України №647 від 26 листопада 2014 року, згідно з якою близько 170 великих промислових споживачів зобов'язали до 28 лютого 2015 року закуповувати природний газ виключно у держхолдингу «Нафтогаз України».

Про це УНІАН повідомили в одній з найбільших приватних нафтогазовидобувних компаній в Україні Burisma, що входить до списку компаній, які оскаржували цю постанову уряду.

«Учора, 16 грудня, Окружний адміністративний суд Києва повністю задовольнив колективний позов учасників ринку природного газу України і визнав незаконною постанову Кабміну №647 ... Тим самим суд продемонстрував верховенство права і став на бік бізнесу у цій справі», - сказали в компанії.

Крім того, наголошується, що дана постанова була неодноразово розкритикована представниками Енергетичного співтовариства ЄС, Міжнародного валютного фонду, Світового банку, профільними експертами та учасниками ринку.

«Водночас незалежні газовидобувні компанії готові до діалогу з владою, щоб спільно максимально ефективно реалізовувати Стратегію енергонезалежності країни», - підкреслили в Burisma.

Читайте також До підняття тарифів для населення треба "закрити схеми" "Нафтогазу" - міністр енергетикиЯк повідомляв УНІАН, 7 листопада Кабмін зобов'язав 74 підприємства, 11 теплогенеруючих компаній і 5 енергогенеруючих компаній закуповувати газ у зимовий період виключно у "Нафтогазу". Пізніше газовидобувні компанії оскаржили це рішення в суді.

Наприкінці листопада постановою №647 Кабмін збільшив перелік компаній, які зобов'язані купувати природний газ з грудня 2014 року по лютий 2015 року виключно у державного енергохолдингу НАК «Нафтогаз України», з 74 до 152. Також дані зобов'язання поширювалися на 11 теплогенеруючих та 5 енергогенеруючих компаній.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.