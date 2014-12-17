Україна виплатить другий транш "Газпрому" до кінця року - Яресько

Про це заявила міністр фінансів України Наталія Яресько в інтерв'ю EurActiv.

"..ми здійснюємо платежі вчасно. Ми вже зробили один з тих пір як я вступила на посаду, а інший повинен бути до кінця цього року. Ми будемо виконувати наші угоди", - заявила Яресько.

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Згідно із брюссельськими угодами, до кінця поточного року ціна російського газу для України становить 378 доларів за 1 тис. куб. м, а у першому кварталі наступного року - 368 доларів за 1 тис. куб. м. "Нафтогаз України" буде купувати його за передплатою.

Умовою купівлі газу у першому кварталі 2015 року є погашення до кінця 2014 року 1,65 млрд доларів боргу за попередні поставки. На початку листопада компанія "Нафтогаз України" перерахувала "Газпрому" 1,45 млрд. дол. США в рахунок оплати поставлених і неоплачених раніше обсягів газу.