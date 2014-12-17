"Укртрансгаз" підписав із польською Gas System договір про підготовку до будівництва нового газопроводу

Керівники компанії Gaz System, що керує польською газотранспортною системою, та український "Укртрансгаз" сьогодні у Варшаві підписали договір про підготовку техніко-економічного обгрунтування будівництва нового газопроводу між Україною і Польщею.

Як передає кореспондент УНІАН із Варшави, підписання документа відбулося в рамках польсько-українського економічного форуму у присутності президентів України та Польщі.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці жовтня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив провести термінові переговори з Європейським банком реконструкції та розвитку щодо реалізації проекту будівництва нового газопроводу між Україною та Польщею, запуск якого можливий вже у 2016 році.

«Готуємо проект. Терміново провести переговори з Європейським банком реконструкції та розвитку для фінансування проекту, - сказав він. - Потрібно будувати додатковий газопровід, інтерконнектор, між Україною та Польщею. Я підтримую пропозицію щодо будівництва інтерконектора між Україною та Польщею».

Причому Яценюк зазначив, що даний газопровід дозволить збільшити потужність польського газового коридору до 80 млн кубометрів на добу, а це фактично означає, що Україна зможе повністю купувати весь природний газ у країнах - членах ЄС.

Довідка УНІАН. Польща стала першою країною, через яку Україна почала прокачувати газ із Європейського Союзу, але на сьогоднішній день вона володіє невеликими технічними можливостями такого постачання: максимум 1,5 млрд кубометрів газу на рік, тоді як через Угорщину можна прокачувати близько 6 млрд кубометрів, а через Словаччину - 10 млрд кубометрів.

Україна щорічно споживає близько 40-45 млрд кубометрів газу, половину з якого раніше купувала у російського "Газпрому", який у червні поточного року повністю припинив їй поставки палива через спір про ціну і борги за раніше проданий газ.