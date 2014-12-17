Ціна нафти Brent зросла до $62,14 за барель

Лютневі ф'ючерси на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 19.05 підскочили в ціні на $2,13 (3,55%) до $62,14 за барель, повідомляють Ведомости із посиланням на Bloomberg.

Ціна ф'ючерса на нафту BRENT на січень на торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросла до цього часу на $1,78 (3,18%) до $57,71 за барель. Під час сесії підвищення цін становило 5,5%.«Швидше за все, це пов'язано з позиціонуванням трейдерів, а не зі змінами фундаментальних показників», - сказав аналітик Confluence Investment Білл О'Грейді.

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Напередодні ціна бареля Brent впала нижче за $59. Падіння значною мірою було зумовлене зниженням індексу ділової активності виробничого сектора (PMI) економіки Китаю у грудні до семимісячного мінімуму - 49,5 пункту.

Раніше стало відомо, що запаси нафти у США минулого тижня скоротилися на 850 000 барелів, тоді як аналітики, опитані Bloomberg, очікували зниження на 2,25 млн барелів. Американський інститут нафти (API) напередодні повідомив про зростання запасів на 1,9 млн барелів.