У Венесуелі починають піднімати ціни на бензин

Протягом двох років уряд має намір збільшити ціну на бензин до міжнародного рівня. Зараз за ціною чашки кави можна отримати близько мільйона літрів палива.

Уряд Венесуели з понеділка, 20 серпня, початок поступово підвищувати ціни на бензин із метою довести їх до міжнародного рівня протягом двох років.

За словами президента Ніколаса Мадуро, за цей період повинна бути усунута ситуація, в якій бензин практично можна отримати задарма. При цьому уряд має намір підтримувати своїх так званих зареєстрованих прихильників (власників спеціальних карт на отримання матеріальних пільг. - Ред.), одержувачів соціальної допомоги і підприємства громадського транспорту прямими дотаціями на бензин, зазначає DW.

На відміну від багатьох продуктів харчування, таких як рис, молоко і масло, а також товарів повсякденного попиту дефіциту бензину в Венесуелі немає. Літр бензину коштує 6 боліварів. За один євро в перерахунку на місцеву валюту в Венесуелі до цього часу можна було купити чашку кави або близько мільйона літрів бензину, відзначає агентство dpa. За розрахунками уряду, щорічно держава втрачає близько 16 мільярдів євро через контрабанду бензину в Колумбію та інші країни карибського регіону.

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Крім того, нафтова промисловість у Венесуелі з ряду причин не приносить колишніх доходів. Уряд багато років вилучав практично весь прибуток державного нафтового концерну PDVSA, зазначив Франсиско Мональді з Інституту публічної політики імені Джеймса Бейкера в Х'юстоні. Через це компанія довго не інвестувала в техобслуговування наявної та придбання нової техніки, а також у підготовку персоналу. Видобуток нафти у Венесуелі останнім часом становив 1,36 мільйона барелів на добу, найнижчий показник за 50 років. При цьому значну частину нафти країна не може продавати на ринку, оскільки розплачується поставками нафти за кредити, отримані у Росії та Китаю, а також поставляє нафту за низькою ціною своєму союзнику - Кубі.