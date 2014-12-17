Словацька компанія хоче побудувати реверсний газопровід, що з'єднає Україну й Туреччину - ЗМІ

У газотранспортній системі ЄС протягом найближчих років з'явиться реверсний газопровід, що з'єднає Україну та Туреччину. Про плани його реалізації оголосила компанія Eustream, повідомляє ТАСС.

"Понад 40 років ми є оператором газотранспортної системи Словаччини і одним зі стратегічних транспортерів газу у загальноєвропейських масштабах", - заявив в ексклюзивному інтерв'ю агентству представник керівництва фірми Ваграм Чугурян.

"Назва майбутнього газопроводу - Eastring, - повідомив він. - Трубопровід буде проходити від селища Вельке-Капушани поблизу словацько-українського кордону і завершиться на кордоні Болгарії з Туреччиною".

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У Вельке-Капушани знаходиться компресорна газорозподільна станція, підключена до транзитного газопроводу. Власником станції і трубопроводу на словацькій території є Eustream.

Вартість проекту, який має бути реалізований не пізніше 2020 року, визначена в 750 млн євро. Питання фінансування будівництва знаходяться в стадії обговорення.

"Поки ще передчасно говорити про конкретні терміни реалізації проекту, точні способи його фінансування і можливих партнерів Eustream. Ми знаходимося в стадії підготовки, коли, зокрема, відбувається вибір кращої з трас для газопроводу, - зазначив Ваграм Чугурян. - Будівництво почнеться після завершення проектних робіт".

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Eustream має намір домагатися, щоб проект отримав підтримку керівних інстанцій ЄС. Фонди Євросоюзу, за словами представника компанії, мають стати одним із джерел фінансування будівництва трубопроводу.

"Будівництво реверсного газопроводу, річна потужність якого складе 20 млрд куб. метрів газу, займе не більше трьох років після затвердження проекту та отримання коштів від інвесторів. Брати участь у проекті ми маємо намір запропонувати, насамперед, компаніям-операторам газотранспортних систем держав, через які він буде прокладений. Не виключено залучення сильного партнера з Західної Європи. Eustream виходить з того, що новий трубопровід двостороннього прокачування газу значно посилить енергетичну безпеку ЄС".