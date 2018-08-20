Запаси газу в українських сховищах збільшилися майже до 14 мільярдів кубів

Запаси газу в ПСГ з початку сезону закачування збільшилися на 86,3%. Газові сховища України заповнені на 44,7%.

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з початку сезону закачування (9 квітня) збільшилися на 86,3%, або на 6,4 млрд куб. м, - до 13,85 млрд куб. м.

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Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України держкомпанії «Укртрансгаз».

Згідно з даними держкомпанії, з 1 по 18 серпня до сховищ було закачано 1,014 млрд куб. м газу.

Станом на 18 серпня запаси газу в ПСГ становлять 13,85 млрд куб. м, що на 1,9%, або на 263 млн куб. м, менше, ніж на аналогічну дату 2017 року (14,1 млрд куб. м).

За даними "Укртрансгазу", c 1 по 18 серпня Україна імпортувала 740,6 млн куб. м газу (з них 400 млн куб. м - через Словаччину, 293,5 млн куб. м - через Угорщину, 47,3 млн куб. м - через Польщу). Власний видобуток c 1 по 18 серпня становив 1,03 млн куб. м, а транзит - 4,275 млрд куб. м.

Відзначається, що станом на 18 серпня українські газові сховища заповнені на 44,7%.

Як повідомляв УНІАН, у 2018 рік наша країна увійшла з рекордними за останні 5 років запаси газу - 14,7 млрд куб. м.