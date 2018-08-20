Молдова поки не збирається укладати новий договір із «Газпромом»: названа причина

Країна не буде продовжувати контракт з російським монополістом, поки не з'єднає свою газову систему з Румунією.

Уряд Молдови найближчим часом не планує переглядати контракт з російським концерном «Газпром» на постачання природного газу до країни, який був укладений ще 10 років тому.

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Про це повідомляє Independent TV Moldova з посиланням на міністра економіки та інфраструктури республіки Кирила Габурича.

За словами міністра, уряд не буде вести переговори з укладення нового договору про постачання природного газу до тих пір, поки не буде побудований газопровід Кішінеу-Унгень.

«Ви знаєте, яка ситуація з газопроводом Кішінеу-Унгень. Ми дуже хочемо, щоб нам якомога швидше став доступний альтернативний газ. Тоді з'явиться конкуренція і всі будуть боротися за нас, як клієнта. І одні, і інші пропонуватимуть нам кращі ціни. Ті, хто займається продажами знають, що потрібно робити для того, аби клієнт купував саме у тебе. І тоді у нас будуть розв'язані руки, і ми знатииемо, як вести подальші переговори», - сказав Габурич.

Нагадаємо, сьогодні Молдова купує природний газ у «Газпрому» за контрактом, укладеним ще в 2008 році. Щорічно, протягом вже 10 років, проєвропейські уряди продовжують цю угоду, залишаючи в силі всі його положення. Нинішня угода щодо постачання газу в Молдову діє до 31 грудня 2019 року.