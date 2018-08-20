Нардеп від БПП підтвердив покупку енергокомпанії сина Януковича

Нардеп Єфімов купив 60,86% акцій "Донбасенерго". За його словами, угода буде завершена приблизно через півроку.

Народний депутат від фракції "Блок Петра Порошенка" Максим Єфімов придбав 60,86% акцій енергогенеруючої компанії "Донбасенерго" у приватного акціонерного товариства "Енергоінвест Холдинг", який, за даними ЗМІ, належить синові колишнього президента Віктора Януковича - Олександру Януковичу.

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Про це нардеп повідомив в інтерв'ю виданню "Економічна правда".

"В цілому домовленості вже досягнуто, а формальні процедури ще не виконані... Тільки-но угода буде завершена формально, з'явиться формальний прес-реліз", - заявив Єфімов.

За його словами, угода про придбання "Донбасенерго" буде завершена, приблизно, за півроку.

При цьому Єфімов заявив, що він не вів переговори з Олександром Януковичем.

Також він повідомив, що дана угода буде відображена в його електронній декларації.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році «Донбасенерго» отримала 57,3 млн грн прибутку, тоді як 2016 рік компанія завершила зі збитком у розмірі 45,2 млн грн.

Довідка УНІАН. «Донбасенерго» експлуатує дві теплові електростанції - Старобешівську і Слов'янську, сумарна потужність яких становить 2550 МВт. Старобешівська ТЕС залишилася на тимчасово окупованій території, з березня 2017 року компанія втратила контроль над станцією. Контрольний пакет акцій компанії належить «Енергоінвест Холдингу».