Французький Total покинув Іран через санкції США

Після рішення США про повернення обмежувальних заходів Total попросила Вашингтон виключити її з режиму санкцій.

Французька нафтогазова компанія Total офіційно припинила роботу в Ірані, заявив голова іранського Міністерства нафти Біжан Зангане агентству ICANA.

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Як уточнив іранський міністр, заміна французькій компанії поки не знайдена.

Про припинення робіт з освоєння блоку 11 гігантського газового родовища Південний Парс в Ірані Total оголосила 16 травня після рішення США повернути санкції проти Тегерана, повідомляє "Комерсант".

Total увійшла в проект родовища Південний Парс з часткою 50,1% у липні 2017 року з китайською CNPC (30%). З боку Ірану в проекті бере участь структура NIOC (19,9%).

Це був перший контракт в енергетиці між західним інвестором та Іраном з моменту зняття західних санкцій у січні 2016 року.

Після рішення США про повернення обмежувальних заходів Total попросила Вашингтон виключити її з режиму санкцій.