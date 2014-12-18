Молдавська ГРЕС готова продавати електроенергію Одеській області

Молдавська ГРЕС готова продавати Одеській області електроенергію по 5,5 - 5,8 цента за кВт/год, заявив 17 грудня на зустрічі з керівниками найбільших підприємств регіону та енергетичних компаній голова Одеської обласної державної адміністрації Ігор Палиця.

Як передає кореспондент УНІАН, при цьому він додав, що зараз «намагаються напряму укласти контракт на закупівлю електроенергії з МолдГРЕС».

«Ціна, яка пропонується, - 5,5-5,8 цента за кіловат/годину. В принципі, цілком нормальна ціна на сьогоднішній день», - сказав Палиця.

Він також зазначив, що вирішення подібних питань не є компетенцією ОДА та ПАТ «Одесаобленерго».

Як зазначив директор Південної енергосистеми «НЕК «Укренерго» Анатолій Козлов, в Україні склалася важка ситуація - на сьогоднішній день в цілому по країні 29 енергоблоків теплової генерації є аварійними і простоюють.

«Це - потужність 4,3 тис. МВт. З цих 29 теплових блоків 20 блоків простоюють у зв'язку з відсутністю палива. Поки не почнуться регулярні поставки вугілля, буде така чехарда», - сказав Козлов.

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Як повідомляв УНІАН, 8 грудня енергопостачальна компанія ПАТ «Одесаобленерго» розробила і ввела конкретні, узгоджені з керівництвом області та міста, графіки аварійних відключень для економії споживаної електроенергії. В них передбачено погодинне відключення за сімома чергами, тривалість кожної - 2 години. У більшості випадків добова тривалість відключень становитиме 4 години, в деяких мікрорайонах Одеси - 6 годин. Аналогічно - в населених пунктах області. Дані тимчасові графіки будуть діяти в регіоні до спеціального розпорядження Міненерго.