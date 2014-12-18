Ціни на нафту поки тримаються вище $60 за барель

На світових торгах у четвер, 18 грудня, ціни на нафту зростають на тлі статистичних даних із США, передає ПРАЙМ.

Так, вартість січневих ф'ючерсів на північноморську суміш нафти марки Brent збільшилася на 2,04% - до 61,26 долара за барель. Вартість січневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI піднялася на 1,07% - до 56,54 долара за барель.

Читайте такожНафти прогнозують падіння до $40 в наступному роціВ середу, 17 грудня, світові ціни на нафту помітно зросли, перевищуючи рівень 63 долара за Brent. Втім, аналітики пов'язували цей стрибок цін не з фундаментальними факторами, а скоріше з високою волатильністю на ринку. На їх думку, вартість "чорного золота" може продовжити зниження - "новою нормою будуть низькі ціни".

Згідно з оглядом управління з енергетичної інформації Міністерства енергетики США, комерційні запаси нафти в країні (виключаючи стратегічний резерв) за тиждень, що завершився 12 грудня, скоротилися на 0,8 мільйона барелів, або на 0,2% - до 379,9 мільйона барелів. Зниження виявилося не настільки значним, як очікували аналітики - прогнозували зменшення запасів на 2,36 мільйона барелів.