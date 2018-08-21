Україна купила газу більш ніж на мільярд доларів: хто і скільки поставив

Найбільші обсяги газу до України поставили зареєстровані в Швейцарії компанії.

Україна в січні-червні 2018 року імпортувала 4,18 млрд куб. м природного газу на загальну суму 1,15 млрд дол., повідомляє Державна служба статистики.

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Згідно з повідомленням, зареєстровані в Швейцарії компанії поставили в Україну 1,72 млрд куб. м газу на 473,8 млн дол., із Німеччини було поставлено 1,35 млрд куб. м на 368,7 млн дол., із Польщі - 334 млн куб. м на 99 млн дол., із Великої Британії - 310,5 млн куб. м на 83,9 млн дол., із Угорщини - 117,6 млн куб. м на 31,2 млн дол., із Росії - 89 млн куб. м на 24 млн дол., із Люксембурга - 57,8 млн куб. м на 16,2 млн дол., із Австрії - 21,3 млн куб. м на 6,4 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, Україна наприкінці листопада 2015 року відмовилася від закупівлі природного газу у російського «Газпрому». В цілому за 2015 рік наша країна подвоїла імпорт природного газу з Європи порівняно з 2014 роком - до 10,3 млрд куб. м, при цьому скоротивши в 2,3 разу закупівлю вуглеводнів із Російської Федерації.

У 2016 році Україна імпортувала 11,1 млрд куб. м газу тільки з ЄС, у 2017 році - 13,9 млрд куб. м. Загальна вартість імпортного газу минулого року становила 3,228 млрд дол.