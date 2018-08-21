Україна в червні не імпортувала ядерного палива

Водночас, цього року було імпортовано ядерного палива на суму 213,5 млн дол.

Україна в червні не імпортувала тепловиділяючі збірки, які служать паливом для атомних електростанцій, повідомляє Державна служба статистики.

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При цьому, за даними Держстату, в 2018 році Україна імпортувала ядерного палива на загальну суму 213,5 млн дол.

Зокрема, в Росії було закуплено 123,8 тонни ядерного палива на суму 138,65 млн дол. (у загальній структурі закупівель частка російського палива становила 64,9%), а у Швеції – 104,9 тонни вартістю 74,87 млн дол. Частка поставок зі Швеції становила 35,1%.

Як повідомляв УНІАН, у рамках диверсифікації джерел постачання ядерного палива для атомних станцій України і зниження залежності від одного джерела – російської компанії «ТВЕЛ» - держкомпанія «Енергоатом» у квітні 2014 року уклала договір з компанією Westinghouse, яка виробляє паливо на своєму заводі в Швеції.

У січні 2018 року «Енергоатом» і Westinghouse продовжили термін дії договору про постачання до 2025 року. На сьогоднішній день шведське паливо експлуатується на Запорізькій та Южно-Української АЕС.

У грудні 2017 року міністр енергетики і вугільної промисловості України Ігор Насалик заявив, що Україна в 2018 році скоротить частку імпорту з Росії ядерного палива для атомних електростанцій з 60% до 45% від загального балансу споживання.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт є найбільшою в Європі.