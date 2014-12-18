Україна за підсумками року знизить імпорт газу майже на третину

Кабінет міністрів України затвердив прогнозний баланс споживання газу до кінця 2014 року, скоротивши обсяг імпорту газу порівняно з 2013 роком на 29% - до 19,9 млрд кубометрів з 27,9 млрд кубометрів, йдеться у розпорядженні уряду, опублікованому на веб-порталі Кабміну .

При цьому імпорт газу від російського монополіста «Газпрому» до кінця 2014 року становитиме 14,9 млрд кубометрів, імпорт за реверсною схемою з країн ЄС - 5 млрд кубометрів.

Загальний обсяг газу, який буде спожитий в Україні, згідно з розпорядженням, за підсумками 2014 року становитиме близько 53 млрд кубометрів, з яких газ власного видобутку становитиме 20,5 млрд кубометрів, відбір газу зі сховищ - 12,4 млрд кубометрів. У 2013 році обсяг споживання становив 50,4 млрд кубометрів.

Розподіл газу за підсумками 2014 року різним категоріям споживачів відбудеться в таких пропорціях: підприємствам ТКЕ і теплогенеруючим компаніям - 8,6 млрд кубометрів, промисловим підприємствам - 14,15 млрд кубометрів, населенню - 15,4 млрд кубометрів.

Прогнозний обсяг закачування газу за підсумками 2014 року становитиме 9,8 млрд кубометрів.

Читайте такожУкраїна за 11 місяців збільшила імпорт газу з ЄС майже вдвічіЯк повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів в умовах значного дефіциту російського газу в липні поточного року поставив завдання перед промисловими споживачами і підприємствами теплокомуненерго (ТКЕ) скоротити використання природного газу в опалювальний сезон 2014-2015 рр. на 30%, а для бюджетних організацій - на 10%.

При цьому глава Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрій Коболєв зазначав, що основним постачальником імпортного газу в Україну в опалювальний сезон 2014-2015 рр. залишаться європейські компанії, російський газ закуплять для балансування системи в моменти пікового споживання.