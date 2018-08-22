Подорожчання залізничних перевезень стане катастрофою для вугільної галузі – профспілка

Особливо це стосується підприємств державної форми власності.

Підвищення тарифів на залізничні перевезення буде катастрофічним для вугільної галузі, заявив голова Профспілки працівників вугільної промисловості Віктор Туманов, коментуючи намір ПАТ "Укразлізниця" переглянути тарифи на перевезення порожніх вагонів.

"Вони що збираються знищити вугільну галузь? Це (підвищення тарифів на залізничні перевезення – ред.) буде катастрофічним, буде дуже поганим вугільної галузі. Особливо, що стосується підприємств державної форми власності, там просто повний завал зараз – заборгованість по зарплаті 4 місяці, постійне недофінансування, і якщо підніметься залізничний тариф – це просто вбиває", - сказав Туманів, передає Обозреватель.

"Треба все зважено подивитися, в якому стані вугільна галузь і що стосується вугільної галузі. Ми знаходимося в важкому фінансовому стані. Все має бути зважено зроблено",- зазначив Турманов.

Нагадаємо, що 13 липня на сайті Мінінфраструктури був опублікований проект наказу "Про внесення змін до коефіцієнтів, які використовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ним послуги з уніфікації тарифної політики на перевезення порожніх вагонів", згідно з яким вартість перевезення порожніх вагонів збільшиться в два рази.

Цей наказ був розкритикований бізнес-асоціаціями України. Так, Європейська бізнес-асоціація звернулася з листами в Державну регуляторну службу і "Укразлізницю" з пропозицією оголосити мораторій на підвищення вантажних тарифів до створення Національної комісії регулювання транспорту – незалежного органу, який буде регулювати тарифну політику, в т. ч. у сфері залізничного транспорту. З подібною ініціативою виступила Американська торговельна палата (АСС), просила у влади призупинити підвищення вартості залізничних перевезень до моменту створення НКРТ та затвердження загальнодержавної моделі тарифоутворення на залізничні перевезення. Відповідна офіційна позиція АСС була викладена в листі на ім'я глави УЗ, міністра інфраструктури, міністра економічного розвитку, голови Держрегуляторної служби.

16 серпня по цьому питанню пройшла робоча нарада Держрегуляторної служби, на якій було прийнято рішення більш детально вивчити та проаналізувати всі наслідки підвищення.