Експерти підтримали намір НКРЕКП замінити «Роттердам+» новим ринком

Представники експертної спільноти підтримують запровадження ринку електричної енергії та рекомендують прискорити даний процес.

Про це йдеться у повідомленні за результатами фахової дискусії «Новий ринок електроенергії: рубікон перейдено?», оприлюдненому на інтернет-сторінці Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова.

Згідно офіційної позиції, участники дискусії рекомендують «Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг на засіданні, яке відбудеться 23 серпня 2018 року, ухвалити запропоновану Комісією Постанову щодо визнання такими, що втратили чинність деякі постанови Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України та пришвидшити розробку та гармонізацію нормативно-правової бази, що регулюватиме відносини у новому ринку електричної енергії».

Як зазначають організатори заходу, безпосередньо у фаховій дискусії брали участь представники Уряду України, Представництва ЄС в Україні, Посольства Польщі в Україні, ПрАТ "Укренерго", Українська енергетична біржа, експертна спільнота та громадськість. Під час заходу були обговорені питання поточного стану енергетичної галузі та констатовано складну ситуацію з імплементацією прийнятого закону "Про ринок електричної енергії", зокрема, це стосується значного обсягу нормативних документів, що треба розробити та прийняти.

"Ініціативи Регулятора, щодо синхронізації вторинного законодавства дозволять успішно виконати комплекс заходів для своєчасного запуску ринку електричної енергії та трансформації української енергосистеми за найкращими європейськими зразками", - підсумував директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Нагадаємо, 17 серпня НКРЕКП опубліковано проект Постанови, згідно з яким планується привести діючу нормативно-правову базу у відповідність до вимог закону "Про ринок електроенергії".

Крім інших втратить силу постанова від 3 березня 2016 № 289 "Про затвердження Порядку формування прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії", згідно з якою закупівельні ціни на вугілля для вітчизняної теплової енергетики почали розраховуватися на основі європейського індексу API2 (вугільна біржа Роттердама).